Artigianato artistico fiore all’occhiello del manifatturiero aretino

L’artigianato artistico è uno dei fiori all’occhiello della tradizione manifatturiera di qualità di Arezzo, ottimo veicolo di conoscenza e apprezzamento per questi territori e per la loro storica attività artigianale di alto livello. Ad occuparsi direttamente di questo settore per Confartigianato Arezzo sarà Pietro Fabbroni, il nuovo presidente della Federazione Artistico eletto per acclamazione al vertice della categoria dai rappresentanti dei Gruppi di Mestiere, un variegato mondo che va dalla ceramica al ferro battuto, dall’oreficeria artistica al restauro, dalla scultura alla decorazione.

Erede della prestigiosa tradizione della famiglia Fabbroni, la sua bottega d’arte in Valdarno propone raffinate lavorazioni di pietre e marmi per l’arredo di interni ed esterni su commissione.

Presente negli organi dirigenti della categoria dal 2016, Pietro Fabbroni si è fatto promotore di importanti iniziative espositive come ad esempio l’allestimento di un’apprezzata kermesse delle eccellenze dell’artigianato artistico aretino alla Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze nel 2017 e nel 2018.

Convinto sostenitore del ruolo dell’artigianato artistico per la promozione di tutto l’artigianato del territorio, ha dato vita a dimostrazioni di scultura della pietra che hanno attirato la curiosità e l’interesse di centinaia di visitatori nell’ambito dei principali eventi di settore come la Mostra di Anghiari o Arezzo Città del Natale.

