San Giustino, ampliata la flotta di veicoli a disposizione della Polizia Locale

Da qualche giorno il corpo della Polizia Locale del Comune di San Giustino ha a disposizione un nuovo ed efficiente mezzo per far fronte a tutti i servizi. La Jeep Renegade 4×4 é stata consegnata agli uomini comandati da Nicola D’Avenia che possono così contare su un mezzo dalle ottime prestazioni. La macchina, 2000 di cilindrata, permette di rispondere ai tanti servizi a cui i vigili di San Giustino quotidianamente sono chiamati.

Il nuovo mezzo va ad ammodernare il parco auto che é stato da sempre pensato per offrire tempestiva risposta a tutta la cittadinanza che risiede sia nella parte pianeggiante del territorio, sia in quella collinare e montana. L’auto é dotata di tutti gli strumenti per agevolare al meglio l’attività di controllo del territorio e della circolazione stradale. Il sindaco Paolo Fratini e l’assessore al ramo Andrea Guerrieri si sono detti certi che questo mezzo andrà ad incrementare l’efficiente attività degli agenti della polizia locale.

