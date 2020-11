Montone: Cultura digitale & benessere, tre appuntamenti con il progetto #Gemma

Anche a novembre tornano gli appuntamenti di progetto Gemma, con nuove opportunità per conoscere ed imparare ad utilizzare al meglio i servizi digitali.

Questa settimana sono tre gli appuntamenti,promossi dal Comune di Montone, che dal Circolo ricreativo Uisp Sant’Angelo si spostano online sulla piattaforma Zoom, per ridurre la diffusione del virus.

Il primo incontro “Spid e identità digitali” è previsto per oggi pomeriggio, dalle 17.30. In questa occasione i partecipanti potranno imparare come richiedere gratuitamente e utilizzare lo spid, per accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione.

Si prosegue domani, mercoledì 18 novembre, dalle ore 9, con “L’ABC del digitale: Pt.1”, un percorso dedicato a tutti i cittadini che vogliono avvicinarsi alle nuove tecnologie e ai servizi online: PC, programmi e connessioni. Questa attività formativa verrà replicata anche giovedì 19, a partire dalle ore 16.

Tutti gli incontri in programma sono gratuiti e si terranno online sulla piattaforma Zoom al seguente link https://us02web.zoom.us/j/89896767494. Perulteriori informazioni si può telefonare al numero 333 433 5334.

“#Gemma” è un progetto finanziato dalla Regione Umbria e finalizzato ad accrescere la qualità della vita, il benessere delle persone e la cultura digitale in diverse zone sociali dell’Umbria. Nel progetto è coinvolto con il ruolo di capofila anche il Comune di Montone.

