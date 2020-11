Giacomo Meozzi brilla, nella sua prima uscita nel circuito internazionale di sci alpino

E’ iniziato nel migliore dei modi l’esordio nel circuito internazionale nello sci alpino di Giacomo Meozzi .

Il ragazzo del 2004 nato e cresciuto a città di castello sta iniziando quest’anno a correre con i più grandi provando a scalare la classifica che come nel tennis inizia da zero .

È stato convocato per le gare internazionali di Solda dove si è cimentato con atleti provenienti da tutto il mondo ( Stati Uniti, Canada , Austria etc ) insieme a pochi ragazzi come lui del 2004 .

Nella gara di slalom speciale pur partendo con il numero 138 ( quelli che iniziano partono senza punti ) si è classificato al 55esimo posto in una pista difficilissima e piena di buche dopo che sono passati tanti atleti .

Ora si sta allenando per poter partecipare alla sua prima gara di discesa libera che disputerà in Val Gardena nella famosa pista del Campioni nei primi giorni di dicembre .

In bocca al lupo a Giacomo figlio d’arte anche se su discipline diverse ispirate comunque alla velocità e destrezza : il padre Fabio è stato, negli anni ’80-’90, un pilota professionista del motomondiale ed in sella alle due ruote ha portato in giro per il mondo il nome e immagine di Città di Castello.

