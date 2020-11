Emergenza Covid 19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi 10 nuovi positivi, negli due giorni un rialliniamento dei tamponi effettuati”

“Oggi la Asl ci ha comunicato 10 nuovi casi positivi a Sansepolcro. Negli ultimi due giorni c’è stato un riallineamento dei tamponi effettuati, sia riguardo ai tempi di realizzazione che ai dati conseguenti.

Nel territorio della Sud Est, invece, i nuovi positivi sono 277, di cui 100 nell’Aretino (per i quali sono stati effettuati 1730tamponi). In provincia di Arezzo, le persone positive in carico sono 4425 e si registrano 167 guarigioni.

Rinnovo la raccomandazione dei giorni scorsi e cioè di considerare tutti “asintomatici”, mantenendo le distanze e indossando la mascherina. Questa è la strada da percorrere per arginare il virus, anche e soprattutto nei rapporti interpersonali stretti”.

