Domenica 22 novembre distacco energia elettrica per 80 utenze, tra periferia e centro storico

Per consentire l’effettuazione di lavori sulla linea di distribuzione che potenzieranno anche il servizio garantito all’ospedale di Città di Castello, tra le ore 8.30 e le ore 16.00 di domenica 22 novembre Enel procederà al distacco dell’energia elettrica a circa 80 utenze dell’immediata periferia del centro storico tifernate. A essere interessati dall’intervento saranno abitazioni, uffici, negozi e un supermercato situati in viale Moncenisio, viale Buozzi e viale Diaz, ma anche i semafori all’incrocio tra le tre direttrici stradali nei pressi dell’istituto Ugo Patrizi. Agli automobilisti è, quindi, raccomandato di prestare attenzione al momento del passaggio nella zona. I lavori consentiranno di ultimare il collegamento fra due linee di media tensione e sono di particolare rilievo, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, perché una di esse alimenta l’ospedale. Grazie all’intervento sarà garantita una ulteriore opportunità di erogare energia elettrica al nosocomio in caso di guasti.

