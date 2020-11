Mancanza energia elettrica via Federico Nomi: Marzi “Enel stato facendo di tutto per ripristinare guasto prima possibile”

“Siamo rammaricati per il guasto, purtroppo imprevedibile e anche di grave entità. Enel è già al lavoro e provvederà al completo ripristino a suo carico”. E’ la dichiarazione dell’assessore Riccardo Marzi, in seguito al problema che si è creato in via Nomi a Sansepolcro, a pochi giorni dal termine di un cantiere che ha visto la strada rimessa a nuovo. Purtroppo il guasto si è verificato, come a volte può accadere, ma non si è perso tempo. Inevitabile dover smantellare il fondo stradale. “Enel ha lavorato anche di notte e presto sarà tutto a posto- continua Marzi -Mercoledì è in programma un incontro tra il nostro ufficio tecnico e il responsabile di area di Enel per definire la situazione. Come Comune vigileremo sul ripristino totale, sia della funzionalità del sistema che del manto stradale”.

