Lascito Mariani: Schiattelli (Misto) “basta perdere tempo. Pronta interpellanza, serve chiarezza su gestione fondi”

Il sottoscritto Schiattelli Filippo in relazione alla annosa vicenda riferita all’utilizzo del lascito Mariani:

In considerazione dell’attuale periodo di grave emergenza sanitaria a seguito della cosiddetta seconda ondata di contagi a causa del Covid-19, che coinvolge come altri anche il nostro Ospedale cittadino,

preso atto del lodevole impegno di solidarietà dello stesso nella cura di pazienti Covid provenienti anche da altri territori, essendo evidente che non si muore di solo Covid e di quanto sia importante garantire massimamente anche gli altri principali servizi sanitari.

Chiede che non si rincorrano più le chimere quali i progetti sul vecchio ospedale ma piuttosto, ci si adoperi nell’immediato utilizzo, di concerto con la U.S.L. Umbria n.1, delle cospicue risorse disponibili e fino a necessità, affinché l’Ospedale e tutti gli operatori sanitari che ci lavorano possano espletare al meglio la propria funzione ovvero la cura e la prevenzione dei malati, tutti, anche delle patologie non Covid.

Nel pieno rispetto, elemento non da poco, della volontà della testatrice Sig.ra Clara Mariani , la quale, se potesse vedere come negli anni siano state disattese le proprie intenzioni filantropiche si rivolterebbe nella tomba.

A tal proposito si chiede:

-Se gli impegni in carico al Sindaco ed alla Giunta, a seguito dell’approvazione in C.C. alla data del 22/06/2020 dell’ Odg. Bacchetta-Zucchini protocollo 22720 del 10/06/2020, siano stati intrapresi fattivamente oppure no, visto che da giugno ancora ad oggi, non siamo a conoscenza di nessun atto formale di concerto con la U.S.L. Umbria n.1 per l’utilizzo del lascito.

-Di conoscere esattamente a quanto ammonta ad oggi e come sia stata custodita l’ingente somma del lascito da quando, circa oltre sei anni or sono, è nelle disponibilità del nostro Comune e quanti sono ad oggi gli interessi maturati di cui parlava il Sindaco durante la Commissione Programmazione economica del 06/05/2020.

-Se dopo l’approvazione in C.C. alla data del 22/06/2020 dell’ Odg. Bacchetta- Zucchini protocollo 22720 del 10/06/2020 e quindi del poco opportuno generalizzato riconoscimento della disponibilità del lascito alla U.S.L. Umbria n.1, sia realmente giunta la richiesta da parte di quest’ultima per ulteriori 280.000,00 euro circa, relativi alle spese legali dedotte.

-Se tale richiesta esiste, come intende comportarsi in merito questa amministrazione ? Sicuramente non dovrà gravare sulle tasche dei cittadini.

