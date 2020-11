Eventi a Perugia: si avvicina il Gis Day: Il 18 novembre nona edizione dedicata alla ‘citizen science’ con le scuole protagoniste di un progetto di raccolta dati

Mercoledì 18 novembre dalle 15 alle 17.30 si terrà in diretta streaming il GIS Day, l’appuntamento gratuito per celebrare le tecnologie geospaziali e la cultura geografica che oggi, come mai prima d’ora, sono diventate uno strumento fondamentale, utilizzato ampiamente anche per analizzare e seguire la diffusione del virus.

L’evento, giunto in Umbria alla sua IX edizione, prevede oltre 20 relazioni, con ospiti provenienti da note Organizzazioni, Enti pubblici e ONG. Tra questi troviamo la Regione Umbria, Provincia di Perugia, CNR, ISPRA, Legambiente, Assifero, Protezione Civile, UNAIDS e altri ancora.

La giornata di condivisione e discussione verterà su “Il GIS per la citizen science”, un tema molto attuale e di interesse globale, che vede i cittadini protagonisti della conoscenza scientifica attraverso la segnalazione volontaria di dati geolocalizzati.

Attraverso esempi concreti e tante storie di successo, sarà messo in evidenza come la tecnologia GIS permette di avere accesso a dati e informazioni per interpretare la realtà e prendere decisioni. Si parlerà quindi di applicazioni per raccogliere dati in situazioni di emergenza e dati ambientali, di strumenti per monitorare lo stato di avanzamento di un progetto, nonché di indagine, di monitoraggio e di comunicazione.

Parte dell’evento sarà dedicato a un progetto rivolto alle scuole per favorire l’utilizzo di tecnologie digitali come strumento di ampliamento dell’offerta formativa. Coinvolgere le scuole vuol dire far arrivare alle nuove generazioni il messaggio di una cultura geografica che sviluppi l’indagine scientifica, il ragionamento spaziale e le capacità di pensiero critico degli studenti, aumentando nel contempo la loro conoscenza del territorio e dello spazio che li circonda.

L’appuntamento perugino, organizzato da GisAction, divisione dell’azienda umbra TeamDev dedicata allo sviluppo di Sistemi informativi geografici a beneficio degli attori dello Sviluppo Sostenibile, vede come co-organizzatore la Regione Umbria e ha il supporto del media Partner Umbria24, oltre al patrocinio della Provincia e del Comune di Perugia, di Arpa Umbria, della Società Geografica Italiana e dell’Istituto Tecnico Agrario superiore “Augusto Ciuffelli” di Todi.

Il GIS Day, promosso per la prima volta da Esri nel lontano 1999, è ormai diventato un movimento globale: nello stesso giorno, in tutto il mondo vengono realizzati eventi per coinvolgere e mostrare a professionisti, studenti e appassionati le numerose funzionalità dei Sistemi informativi geografici (GIS) nella protezione e salvaguardia ambientali, nella gestione delle emergenze, in campo sanitario, nell’educazione e molto altro.

Per partecipare all’evento è necessaria la registrazione, per iscriversi e avere maggiori informazioni si può consultare il link https://gisaction.com/gisday-2020/.



