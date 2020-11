Emergenza Coronavirus a Sansepolcro: “la Asl ha comunicato 16 nuovi casi positivi a Sansepolcro nelle ultime 24 ore”

“Il resoconto che facciamo ogni domenica indica quindi che al Borgo, da inizio della seconda fase dell’emergenza, i positivi totali sono stati 213 (140 gli attualmente positivi),

69 guariti, 134 in isolamento domiciliare,

6 ricoverati in ospedale o strutture di cure intermedie e 4 deceduti.

Il rialzo dei dati di questi giorni e’ una conseguenza degli ultimi giorni di ottobre e dei primi giorni di novembre, prima delle restrizioni del dpcm del 3 novembre. Contiamo che già dalla prossima settimana si assista ad una diminuzione, grazie alle restrizioni che sono state messe in atto.

Infine, si comunica che oggi il numero di nuovi casi positivi nella Asl Toscana sud est è di 665 unità, di cui ben 348 nella provincia di Arezzo, per i quali sono stati effettuati 1896 tamponi. Nell’Aretino le persone positive in carico sono 4750. Oggi si registrano 34 guarigioni e zero decessi”.

