Dalla Provincia: il cordoglio del Presidente Luciano Bacchetta per la scomparsa di Franco Colaiacovo

Il Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Franco Colaiacovo, l’imprenditore che dalla città di Gubbio ha saputo con i fratelli dare lustro al nome dell’Italia nel mondo.

Spirito libero e appassionato ha saputo trasmettere il proprio entusiasmo ai collaboratori in un’ottica di innovazione e proiezione verso il futuro.

Una perdita significativa per il mondo imprenditoriale che mancherà per l’esperienza maturata in tanti anni di attività. Esprimo sentimenti di vicinanza alla famiglia Colaiacovo in questo momento di lutto e dolore, anche a nome del Consiglio provinciale e della comunità della Provincia di Perugia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati