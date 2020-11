La prima volta del Consiglio Comunale in video conferenza

Per il consiglio comunale di Città di Castello lunedì 16 novembre 2020 si riunirà per la prima volta in modalità videoconferenza dopo che un decreto del Presidente del Consiglio comunale Francesca Mencagli ha definito come ordinaria questa modalità fino al 31 gennaio 2021, quando secondo il DPCM terminerà lo stato di emergenza dovuto al Covid. “Il virus a marzo ha colto tutti impreparati ed anche le assemblee hanno accusato il colpo di un evento straordinario a cui nessuno era preparato ma ora il consiglio ha adottato tutti i provvedimenti necessari, a partire dal regolamento, per continuare a lavorare ed anzi, come auspico, intensificare l’attività a favore dei cittadini e per contrastare gli effetti del Covid sul nostro tessuto sociale” dichiara il presidente Francesca Mencagli, illustrando le nuove modalità: “Useremo una piattaforma che permette anche di assumere decisioni in modo ufficiale e tutti i consiglieri saranno convocati da remoto. Il presidente ed il Segretario rimarranno in presenza ed abbiamo allestito alcune postazioni per i consiglieri che non possono partecipare da remoto e che pur in presenza, parteciperanno al consiglio attraverso la videoconferenza. I cittadini invece seguiranno da casa attraverso il nostro canale dedicato di You Tube. La convocazione è alle ore 17.00 con il rapporto semestrale OIV e la surroga del consigliere della Lega Chiara Parlani, che ha già annunciato le sue dimissioni. Quindi l’interpellanza del consigliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci sul concorso per dirigenti. L’assemblea esaminerà all’interrogazione del capogruppo di Tiferno Insieme Nicola Morini sull’esternalizzazione parziale del servizio Biblioteca, l’interpellanza del consigliere del Gruppo Misto Filippo Schiattelli sulla manutenzione di piazza san Giovanni in Campo, via luca Signorelli e Palazzo della Pretura. L’interpellanza del capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Lignani Marchesani sul bando per l’iscrizione ai servizi mensa scolastica e trasporti. La mozione di Letizia Guerri, consigliere del PD, e altri sull’IVG farmacologica. La mozione del consigliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci su abuso edilizio verrà discussa in adunanza riservata ai soli consiglieri comunali; in discussione anche la mozione di Castello cambia sugli interventi di incremento delle risorse finanziarie ai soli fini solidali emergenza Covid; l’ordine del giorno dei capigruppo Mirco Pescari (PD), Vittorio Morani (PSI), Giovanni Procelli (La Sinistra), Gaetano Zucchini (Gruppo Misto) su modifiche e integrazioni al regolamento per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche.

I lavori del consiglio comunale saranno trasmessi in streaming sul canale You tube Consiglio comunale di Città di Castello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati