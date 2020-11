Covid-19: a Sansepolcro 6 nuovi casi di positività

“Oggi la Asl ha comunicato 6 nuovi casi positivi a Sansepolcro.

L’attività di tracciamento viene effettuata in tempi rapidi, grazie all’azione congiunta degli Uffici della Prevenzione della Asl e la Centrale per il tracciamento istituita ad Arezzo. In poche ore, il quadro è chiaro.

Ricordo che i drive vengono effettuati tutti i giorni, sabato compreso e che l’Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) è stata raddoppiata in Valtiberina, quindi ce ne sono 2 attive. Questa azione sul territorio, in sinergia con il grande lavoro svolto dai medici di famiglia, fà sì che si riesca a curare a domicilio il maggior numero di persone, evitando ricoveri che andrebbero ad aumentare la pressione sul San Donato.

Stiamo cercando di mantenere tutti i servizi del nostro ospedale attivi. Un grazie a tutti i sanitari impegnati, molto spesso con turni e orari impossibili. Domani, come ogni domenica, faremo un bilancio più accurato sui numeri del Covid nel nostro territorio.

I nuovi casi nell’intera Azienda (Arezzo, Siena e Grosseto) sono 337 di cui 193 in provincia di Arezzo.

Nell’Aretino, le persone positive in carico sono 4551. Si registrano 18 guarigioni”.

