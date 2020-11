Sansepolcro: Emergenza Covid, ripartita l’attività del Centro operativo comunale

In questa nuova fase dell’emergenza Covid, è ripartito il lavoro del Coc, il Centro operativo comunale. Si tratta di una struttura di cui si avvale il sindaco per la direzione e il coordinamento dei servizi di assistenza per la gestione dell’emergenza sanitaria come previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Fanno parte del Coc il sindaco Mauro Cornioli, il vice sindaco Paola Vannini, l’assessore Riccardo Marzi; per le minoranze, Andrea Laurenzi e Tonino Giunti. Inoltre, il sindaco ha assegnato un incarico a tre esperti, che svolgono il ruolo in modo gratuito: Paolo Pennacchini, in quanto esperto in organizzazione e valutazione scenari; Claudio Nocentini, quale esperto in protezione civile e organizzazione; Fabrizio Innocenti, quale esperto in strutture e logistica.

All’interno del Coc, hanno un ruolo fondamentale le associazioni di protezione civile: Croce Rossa, Misericordia e gruppo comunale di Protezione Civile. “Ringrazio i presidenti delle associazioni, Biagio la Monica, Cosetta Gasparri e Angiolo Vanni, per la totale disponibilità che da sempre ci offrono – dichiara il sindaco – E ringrazio i tre esperti che ci consentono di monitorare e valutare la situazione e la sua evoluzione. Non posso che sottolineare la collaborazione dei consiglieri di minoranza che, in modo attento e scrupoloso, si sono messi a disposizione, ben sapendo la delicatezza del momento attuale”.–

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati