Emergenza Coronavirus a Sansepolcro: lettera aperta del sindaco alla cittadinanza

Cari cittadini,

stasera vorrei iniziare con una raccomandazione che viene data per scontata, ma non lo è assolutamente. Alla luce dei nuovi casi registrati negli ultimi giorni al Borgo, si raccomanda di prestare la massima attenzione all’uso CORRETTO della mascherina.

Ricordiamo di non fare pranzi, cene, aperitivi con amici o familiari non conviventi: i momenti in cui stiamo senza mascherina sono ad alto rischio. Ricordiamoci di aerare spesso i locali chiusi, soprattutto se ci sono state terze persone, seppur indossando la mascherina. Attenzione quindi a tutte quelle situazioni in cui, stando vicino ad amici o familiari non conviventi, si abbassano le difese.

In questo momento dobbiamo assolutamente mantenere le distanze da tutti e indossare la mascherina nel modo giusto, cioè coprendo naso e bocca. Il lavaggio frequente delle mani è l’altra regola da rispettare.

Veniamo ai nuovi casi positivi che ci ha comunicato la Asl. Oggi sono 8 a Sansepolcro. Invece, i nuovi casi positivi nella Sud Est sono 320, di cui 127 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 2345 tamponi). Le persone positive in carico sono 4496. Si registrano 54 guarigioni.

Un saluto, a domani

