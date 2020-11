Covid 19 a Città di Castello: monsignor Domenico Cancian in isolamento precauzionale

“Carissimi nei giorni scorsi sono andato a fare visita ed assistenza a domicilio ad una persona malata e solo successivamente si è documentata la positività di questa persona al virus Covid 19.

I sanitari mi hanno consigliato l’isolamento precauzionale.

La comune responsabilità nei confronti della salute di tutti mi impone il rigoroso

rispetto dei consigli sanitari per cui, pur essendo oggi la festa dei santi patroni

Florido vescovo, Amanzio sacerdote e Donnino laico, non posso presiedere il

Pontificale delle ore 18:00 in Cattedrale. Mi sostituirà il vicario generale Mons. Giovanni Cappelli che ringrazio.

Assicuro a tutti la mia preghiera e la mia benedizione invocando la protezione dei

santi patroni per la nostra comunità, in particolare per tutti coloro che stanno

soffrendo e per coloro che sono impegnati nel servizio dei malati e in tutti i servizi essenziali, compreso quello pastorale.

Invito tutti, considerando la situazione attuale, al rispetto delle norme che le

autorità hanno predisposto per il bene comune.

Una preghiera particolare per don Pietro Forlucci da ieri ricoverato all’ospedale.

Che San Florido ci benedica in modo speciale!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati