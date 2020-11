La Fondazione Villa Montesca promuove “UN, DUE, TRE… FESTIVAL! IL DIRITTO DI CONTARE: LA POVERTÀ EDUCATIVA AI TEMPI DEL COVID”

In attesa dell’evento nazionale che concluderà il festival dei diritti dei bambini e degli adolescenti che potrebbe tenersi a Maggio prossimo, rinviato per il Covid-19, la Fondazione Villa Montesca organizza un importante evento on-line sul tema “Povertà al plurale: effetti e dimensioni dell’esclusione sociale nell’educazione”, promosso in collaborazione con Mani Tese e Università di Milano-Bicocca che si terrà Venerdì 20 novembre 2020, Ore 14.30-17.00 in diretta streaming su http://www.123festival.it. in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’evento, centrato sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sanciti dalla Dichiarazione ONU del 198, intende affrontare il tema della povertà educativa nelle sue molteplici forme e, in particolare, il diritto di tutti gli studenti e le studentesse di partecipare al dibattito sul futuro della scuola, un tema molto attuale in questi tempi di pandemia. Un, due, tre… Festival! sarà caratterizzato da una serie di eventi online diffusi su tutto il territorio nazionale che culmineranno in un evento finale in presenza che si svolgerà nella primavera del 2021 a Città di Castello (PG).

