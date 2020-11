Pallavolo serie B/M: ERM Group San Giustino, prosegue il ciclo di preparazione, nel rispetto delle norme vigenti

A seguito del nuovo DPCM la Società Pallavolo San Giustino ha riprogrammato tutte le attività; i boys non si fermano e procedono con gli allenamenti. I carichi di lavoro e le richieste tecniche saranno adattati nel rispetto di tutte le normative vigenti. Nel corso di questa settimana sono previste due sedute pesi, con il preparatore atletico Giovanni Collacchioni e quattro allenamenti tecnici, con mister Francesco Moretti. in questa fase è fondamentale non perdere il ritmo e procedere con lo stesso impegno di sempre. A breve saranno presentati alcuni progetti di comunicazione e marketing ai quali il team sta lavorando da tempo.

