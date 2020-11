Pallavolo: Raffaello Agea (Umbertide) “pronto a dare una mano e a candidarmi alle prossime elezioni Fipav. Esiste un rischio concreto che tante piccole società spariscano”

“Se serve una mano io, insieme ad un gruppo di persone che amano profondamente questo sport, siamo pronti a dare il nostro contributo, per questo ho deciso di candidarmi alla prossime elezioni Fipav, abbiamo molte idee e vorremmo condividerle. Dobbiamo fare di tutto per cercare di salvaguardare le nostre società dilettantistiche, parlo di piccole realtà che, prima di tutto, hanno una funzione sociale per i nostri giovani. Esiste il rischio concreto che, a gennaio, ci si trovi difronte ad una vera e propria desertificazione, tante realtà potrebbero scomparire, va evitato, sarebbe un danno enorme”

