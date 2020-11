Nuova antenna a Muccignano: in deposito gli atti

Presso l’Ufficio Salvaguardia Ambientale del Comune di Città di Castello è depositata un’istanza, presentata dalla soc. Wind Tre Spa, per installazione di nuova antenna radio base , a Muccignano a Città di Castello.

Per informazioni i soggetti interessati possono contattare l’Ufficio Salvaguardia Ambientale del Comune di Città di Castello, Responsabile Arch. Lucia Bonucci, n. telefono 075/8529273 – e-mail lucia.bonucci@cittadicastello.gov.it anche via PEC, all’indirizzo:

comune.cittadicastello@postacert.umbria.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati