Montone – Pillole di educazione postale e digitale in webinar

C’è anche Montone nella lista dei piccoli Comuni italiani che hanno aderito all’iniziativa, promossa da Poste Italiane,“L’Educazione comincia dai piccoli”.

L’evento, in programma mercoledì 18 novembre alle ore 16, avverrà tramite la piattaforma online “Teams live” ed è finalizzato a favorire le competenze e la consapevolezza di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, in ambito postale, digitale e finanziario.

Nel corso del webinar, infatti, esperti di Poste Italiane forniranno una panoramica sulle diverse funzionalità messe attualmente a disposizione dall’innovazione dei servizi di recapito e dall’evoluzione del commercio elettronico, oltre a far conoscere le molteplici opportunità offerte dalle nuove tecnologie, con un focus particolare su transazioni elettroniche, social network e sicurezza.

Sarà questa un’occasione per le fasce della popolazione di età più avanzata ma anche per i giovani, in quanto tutti potranno cimentarsi con i mezzi digitali che sono sempre più importanti nello scenario attuale.

L’incontro è gratuito ed avrà la durata di circa un’ora e mezza, inoltre durante la sessione didattica sarà attiva una chat dedicata alle domande dei partecipanti.

Per partecipare è necessario iscriversi al link https://posteventi.com/piccolicomuni/w07, una volta registrato, l’utente riceverà sulla sua casella di posta elettronica una conferma di avvenuta iscrizione dall’indirizzo mail segreteria@posteventi.com, a cui i cittadini potranno rivolgersi per un eventuale supporto.

Con questo appuntamento, utile ed inclusivo, Poste Italiane rafforza quindi l’impegno preso, in occasione dei due incontri a Roma con i “Sindaci d’Italia” (a novembre del 2018 e ad ottobre del 2019), nei confronti dei “Piccoli Comuni”.

