Capogruppo Lega Umbertide Ettore Spatoloni: “Dalle opposizioni solo strumentalizzazioni politiche, per questo non parteciperemo al consiglio comunale da loro richiesto”

“Dalle minoranze arrivano ogni giorno solo e unicamente

strumentalizzazioni politiche. Per questo oggi 11 novembre non abbiamo

partecipato alla seduta del Consiglio comunale da loro richiesto”. A

dirlo è il capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Umbertide,

Ettore Spatoloni.

“E’ un diritto dei consiglieri sancito dal Regolamento del Consiglio

comunale quello di chiedere la convocazione di consigli straordinari nei

modi e nei tempi previsti dal Regolamento – prosegue il capogruppo

leghista – Ciò nonostante ci sembra che la richiesta di tale

convocazione stia diventando una pratica fortemente abusata visto che i

consiglieri di opposizione richiedono la convocazione di Consigli

straordinari addirittura immediatamente dopo la fine di una seduta.

Anche quest’anno in varie occasioni sono state evase le loro richieste.

Non si può, però, ingolfare il lavoro della giunta e degli uffici per

poi cavalcare la falsità dell’immobilismo e, quindi, per remare contro

le vere esigenze della popolazione. Ci sembra quindi un nostro diritto,

altrettanto legittimo, il non presenziare a questa seduta.

“Per il gruppo consiliare della Lega – prosegue Ettore Spatoloni – il

bene comune necessita di meno strumentalizzazioni politiche, soprattutto

in questo periodo così tragico e drammatico per tutti noi.

Cari consiglieri del Pd, parlate di sanità pubblica, di potenziamento

dei servizi sanitari – dice il capogruppo leghista – Proprio quei

servizi che voi, quando il vostro partito era al governo del Comune e

della Regione, avete per anni usato a vostro uso e consumo e

depotenziati a tal punto da aver ridotto il nostro ospedale nelle

condizioni in cui versa da venti anni a questa parte.

Ci fa quantomeno impressione il fatto – aggiunge Ettore Spatoloni – che

i rappresentanti di Umbertide Cambia e Movimento 5 Stelle, proprio sulla

sanità e sulle sue politiche, facciano proposte con chi è stato

l’esecutore (il Pd) del depotenziamento dei servizi sanitari nel nostro

territorio comunale. Proprio voi che vi stracciavate le vesti quando gli

facevate opposizione.

Nei giorni scorsi – rimarca Ettore Spatoloni – abbiamo sentito parlare

di riduzione della Tari alcuni esponenti della minoranza. Proprio loro

che quando c’era da approvare la riduzione del 45% della Tassa sui

Rifiuti per dare un aiuto concreto alle attività umbertidesi colpite dal

lockdown solo per partito preso e senza alcuna motivazione hanno votato

contro la proposta della giunta e della maggioranza.

Per questo – conclude il capogruppo della Lega -, davanti alla vostra

totale ipocrisia, alla vostra voglia di apparire e di mistificare la

realtà, per rispetto dei nostri concittadini che da nove mesi stanno

vivendo una situazione drammatica, non prenderemo parte a questo

consiglio straordinario”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati