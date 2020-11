13 novembre: Solennità dei Santi Patroni Florido ed Amanzio. Tutto quello che serve sapere per seguire le celebrazioni

La solennità dei Patroni Florido e Amanzio sarà celebrata in Cattedrale nel pieno rispetto delle attuali norme anti-covid. Sono stati limitati gli inviti alle autorità del territorio comunale.

Le Sante messe il 13 novembre avranno luogo alle ore 8. 9. 10. 11. 12 nel Duomo superiore.

Alle ore 17.45 in Cripta il vescovo e il sindaco di Città di Castello sosteranno per un momento di preghiera davanti al sepolcro dei santi Patroni per chiedere la grazia della liberazione dalla pandemia.

Seguirà alle 18:00 il pontificale presieduto dal vescovo mons. Domenico Cancian e dal clero.

Quest’anno l’olio per la lampada votiva del patrono sarà offerta dal sindaco di Città di Castello.

Gli ingressi alle celebrazioni saranno contingentati per un numero massimo di 150 persone secondo le prescrizioni in essere. Per chi non può partecipare facciamo presente che il Pontificale sarà trasmesso in diretta su TTV ed anche in streaming su Facebook alla pagina della “Scuola Diocesana di Formazione Teologica Cesare Pagani – 1975”

