Città di Castello: le modifiche ai servizi di raccolta differenziata “porta a porta” per la celebrazione dei patroni San Florido e Sant’Amanzio

In occasione della celebrazione dei patroni San Florido e Sant’Amanzio di venerdì 13 novembre Sogepu ha concordato con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Città di Castello specifiche modalità di attuazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”.

Nella “Zona rossa” (Quartiere Ecologico, Riosecco, Zona “Polizia Stradale”, Graticole e Salaiolo) e nella “Zona nord” (Titta, Badiali, Cerbara, Giove, Piosina e Lerchi) la raccolta di carta e cartone sarà posticipata a venerdì 20 novembre, mentre nella zona “Area vasta 2” (Breccione, Lugnano, Petrelle, Bonsciano, San Pietro a Monte e San Leo Bastia) la raccolta dell’umido-organico sarà effettuata martedì 17 novembre.

Nel centro storico tifernate non subiranno, invece, alcuna variazione i servizi di raccolta “porta a porta” del vetro, delle lattine e degli imballaggi domestici in plastica.

Per ogni informazione in merito allo svolgimento dei servizi è a disposizione il numero verde di Sogepu 800.132152.

