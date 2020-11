Tofanelli “Rispettiamo distanziamento ed igiene personale per tornare nei nostri musei e in biblioteca”

“Purtroppo dopo appena qualche mese di riapertura, direttive nazionali ci hanno costretto a chiudere di nuovo la Biblioteca Carducci. Quel primo luglio sembra lontano ma dobbiamo lavorare perché grazie alla responsabilità dei cittadini la curva del contagio torni a scendere e si possa tornare alla nornalità”: così l’assessore alla Cultura del comune di Città di Castello Vincenzo Tofanelli ricorda che “in base al DPCM 3 Novembre 2020 i servizi culturali del Comune funzioneranno almeno fino al 3 dicembre 2020 con modalità ridotte ed in particolare chiusura dei musei e servizi non in presenza per la Biblioteca”. Le attuali regole infatti non permettono l’attività del Polo Museale Garavelle e della Pinacoteca Comunale, che è chiusa al pubblico. La Biblioteca Comunale Carducci è chiusa al pubblico in presenza ma garantisce i seguenti servizi agli utenti: approvvigionamento libri dagli ordini in corso, supporto telefonico on-line agli utenti, gestione accessi MLOL e prestiti interbibliotecari. Per contatti: biblioteca@cittadicastello.gov.it, telefono: 075 8523171. Il Servzio DIGIPASS presso Biblioteca Carducci rimane aperto al pubblico in presenza senza subire variazioni. Verrà garantito il servizio di “uscierato” e “triage sanitario” nei seguenti giorni/orari: martedì 15:00-18:00, mercoledì 15:00-18:00, giovedì 9:00-13:00 / 15:00-18:00, venerdì 9:00-13:00 / 15:00-18:00, sabato 9:00-13:00. Per contatti: Digipass@cittadicastello.gov.it telefono: 075 9002086 075 8523171.

