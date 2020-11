Lignani (Fd’I) ” Situazione sanitaria difficile, serve un secondo drive through nella frazione di Trestina”

“Da un sopralluogo in data odierna è emersa ormai l’insostenibilità di un unico drive through in via Vasari a Città di Castello . Non è questa la sede per indagare sulle motivazioni sanitarie o psicologiche che inducono al tampone fatto sta che cinquantasette macchine in coda in una mattinata di giorno feriale presuppongono tempi d’attesa troppo lunghi soprattutto per chi è in condizione di disagio fisico. Inoltre la conformazione geografica del nostro Comune con frazioni che distano fino a 30 minuti di macchina dal Capoluogo appesantiscono ancor di più una situazione che auspichiamo breve e contingente. L’Amministrazione comunale si deve fare parte attiva con ASL e protezione civile (per le questioni logistiche), coinvolgendo magari i medici di famiglia, per individuare nella frazione di Trestina un secondo drive through in un’area consona. All’uopo è stata presentata in data odierna l’interrogazione in calce al presente comunicato”.

