La nuova amministratrice delle Farmacie Tifernati si presenta in commissione

Per la nuova amministratrice unica di Farmacie Tifernati Walchiria Do’ sarà la prima volta dopo la sua nomina avvenuta in estate: alle 17.00 di giovedì 12 novembre 2020 interverrà alla seduta della commissione consiliare Servizi del comune di Città di Castello per parlare della società pubblica da lei guidata. “Farmacie tifenerati è una realtà importante dalle grandi potenzialità soprattutto nel momento difficile che stiamo vivendo e che da un lato interessa direttamente l’attività di Farmacie Tifernate, dall’altro le chiama ad un compito ancora più puntuale e orientato socialmente” ha dichiarato Giovanni Procelli (la Sinistra),presidente dell’organismo, dando notizia della convocazione.

