Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta “ieri 10 nuovi positivi ma ben 15 nuovi guariti. Nel nostro territorio contenimento efficace dell’emergenza”

“Ieri ci sono stati dieci nuovi positivi, ma ben 15 persone guarite”. E’ quanto ha dichiarato stamattina il sindaco Luciano Bacchetta, chiarendo che “i dati sono sempre parziali, perché fotografano al situazione di fine mattinata e nel pomeriggio continuano ad affluire, per cui sono in costante mutamento”. “Rileviamo in ogni caso che il numero dei guariti è molto alto, a conferma che siamo in presenza di una tipologia di Covid che sembra avere caratteristiche diverse da quelle del marzo e aprile scorso, con un numero superiore di positivi al tampone, ma anche un numero superiore di persone che guariscono velocemente, anche perché la maggior parte dei contagiati sono giovani o giovanissimi”, ha osservato il primo cittadino. Bacchetta ha ringraziato “la struttura territoriale dell’Usl Umbria 1, per la grande collaborazione che ci assicura e che consente ai tifernati di conoscere in modo trasparente quanto sta accadendo nella nostra città, e tutti gli operatori sanitari, che sono in prima linea e rischiano la propria salute per svolgere bene un lavoro difficile”.

“Mentre i dati rispecchiano una situazione che dimostra un contenimento abbastanza soddisfacente della pandemia nel nostro territorio, dove abbiamo solo due residenti ricoverati nel reparto Covid dell’ospedale e nessuno in terapia intensiva, il contesto umbro continua a essere molto difficile e drammatico, visto che ieri ci sono stati 660 nuovi positivi e 10 morti”, ha evidenziato Bacchetta, che ha precisato: “con questo andamento sicuramente nei prossimi giorni ci potranno essere novità, speriamo che l’Umbria continui a rimanere zona gialla”. Il sindaco ha confermato che è in via di soluzione la problematica riguardante la dislocazione del “drive trough” di via Vasari per l’effettuazione dei tamponi: “stiamo collaborando intensamente con l’Usl Umbria 1 – ha detto – e nei prossimi giorni saremo in grado di comunicare la nuova sede, considerando che parliamo di una tipologia di struttura molto complessa da spostare”. In conclusione Bacchetta ha ribadito “la gratitudine ai tifernati per il comportamento molto responsabile e il grande senso civico che stanno dimostrando, rispettando le norme e agendo con grande prudenza”.

