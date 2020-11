Politica a Sansepolcro: il consigliere comunale Tonino Giunti interroga la Giunta sulla messa in sicurezza di via anconetana

” Via Anconetana a Sansepolcro, una strada da mettere in sicurezza prima che possa avvenire qualche incidente grave.

Ho presentato una interrogazione in Consiglio Comunale per chiedere la messa in sicurezza di una strada , appunto via Anconitana , dopo numerose richieste formulatemi dagli abitanti. Sono successi lì diversi incidenti, per fortuna fino ad ora, senza grosse conseguenze. Lungo il suo rettifilo oltre ad esserci diverse abitazioni ci sono anche attività economiche e servizi per il pubblico e quindi c’è un discreto via vai di persone . La strada inoltre non ha protezione per i pedoni che la percorrono o vi stazionano, essendo stretta, spesso con macchine posteggiate nei due lati, e senza marciapiedi”.

