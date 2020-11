Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi un nuovo positivo, si tratta di un ragazzo di 13 anni, il totale della seconda fase sale a 149”

“Oggi la Asl ci ha comunicato un nuovo caso positivo. Si tratta di un ragazzo di 13 anni, in isolamento domiciliare, contatto di caso.

Come annunciato nel post di ieri, la domenica facciamo una sintesi della situazione Covid al Borgo.

I casi totali della seconda fase dell’emergenza sono 149 di cui 113 attualmente positivi. I guariti sono 30, 4 ricoverati e 2 persone decedute.

Oggi, nella Sud Est, i nuovi positivi sono 360, di cui 172 nella provincia di Arezzo.

Come sottolineato nei giorni scorsi, non sottovalutiamo alcun sintomo. Isoliamoci, se non ci sentiamo bene. In generale, e per quanto possibile, evitiamo i luoghi pubblici al chiuso”.

