Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi contiamo 4 nuovi positivi, tra i quali i bambino di 3 anni”

“Oggi la Asl ci ha comunicato che a Sansepolcro si contano 4 nuovi casi positivi.

Ecco i dettagli:

Bambina di 3 anni isolamento domiciliare

Donna di 22 anni isolamento domiciliare

Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

Donna di 79 anni isolamento domiciliare

Da domani, ogni domenica faremo un aggiornamento più approfondito dei casi.

Intanto stasera ci tengo a sottolineare una cosa, importantissima: in qualsiasi situazione emergano sintomi riconducibili al Covid, è necessario isolarsi. Non si deve andare al lavoro, non si deve andare a scuola, altrimenti si entra in una spirale che non finisce più e si aiuta il virus a diffondersi. Facciamo attenzione, quindi, non sottovalutiamo niente”.

