Covid-19: domani riunione del  COR, si discute  su ordinanze contumaciali

E’ stata inserita nell’ordine del giorno di domani della riunione del Cor, a Foligno, e su sollecitazione di Anci Umbria, la questione delle ordinanze contumaciali e delle relative revoche emesse dai sindaci per i soggetti positivi.

“Auspichiamo – afferma il presidente facente funzioni di Anci Umbria, Michele Toniaccini – che la proposta avanzata da Anci Umbria di sollevare i sindaci dall’emettere le ordinanze possa trovare, domani, concreta attuazione. In questo modo, si verrebbe a risolvere la difficile situazione in cui si trovano da tempo i primi cittadini, laddove, spesso, accade di ricevere le dovute informazioni sulla positività o negatività dei cittadini in ritardo.

Questa soluzione proposta da Anci Umbria non solo tutela i sindaci, ma anche i cittadini che potranno così ricevere in tempo reale le comunicazioni contumaciali e di revoca”.

