Covid-19 a Citerna: il sindaco sui social ” ci sono state notificate dalla Asl diversi casi di positività, che quantificheremo a fine giornata”

“Nella giornata di oggi ci sono state notificate dalla Asl diversi casi di positività, che quantificheremo a fine giornata nella pagina fb del Comune di Citerna.

Vi chiedo, come abbiamo ripetuto a perdifiato in questi mesi, di usare massima attenzione in tutte le vostre attività quotidiane.

È il momento della responsabilità e del senso civico.

È una situazione difficile per tutti, ma dobbiamo rimanere lucidi e cercare di arginare la diffusione del virus.

continueremo a tenervi aggiornati!

Forza e coraggio!”

