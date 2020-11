Emergenza Coronavirus: nuove modalità per accesso digipass

Secondo quanto diposto dal DPCM 3 Novembre 2020, da domani venerdì 6 Novembre 2020 e fino al 3 Dicembre i servizi culturali del Comune funzioneranno secondo le seguneti modalità: il Polo Museale Garavelle e la Pinacoteca Comunale sono chiusi al pubblico, la Biblioteca Comunale Carducci è chiusa al pubblico in presenza ma garantisce i seguenti servizi agli utenti: approvvigionamento libri dagli ordini in corso, supporto telefonico on-line agli utenti, gestione accessi MLOL e prestiti interbibliotecari. Per contatti: biblioteca@cittadicastello.gov.it, telefono: 075 8523171. Il Servzio DIGIPASS presso Biblioteca Carducci rimane aperto al pubblico in presenza senza subire variazioni. Verrà garantito il servizio di “uscierato” e “triage sanitario” nei seguenti giorni/orari: martedì 15:00-18:00, mercoledì 15:00-18:00, giovedì 9:00-13:00 / 15:00-18:00, venerdì 9:00-13:00 / 15:00-18:00, sabato 9:00-13:00. Per contatti: Digipass@cittadicastello.gov.it telefono: 075 9002086 075 8523171. Nel darne notizia, l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli sottolinea come “La problematica situazione che stiamo attraversando ci impone l’obbligo di mettere in atto strategie nuove che sappiano garantire, nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, dei servizi minimi essenziali. Sarà nostra cura individuare soluzioni innovative capaci di garantire l’accesso ai luoghi della cultura ed in particolare della Biblioteca Carducci e Digipass”.

CDCNOT/20/11/05/COMINLINEA/460/SSC

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati