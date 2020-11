Sansepolcro: tamponi rapidi, attività temporaneamente sospesa alla Casa della Salute

In seguito all’interessamento dell’amministrazione comunale di Sansepolcro, relativamente all’effettuazione dei tamponi rapidi presso la Casa della salute, i test sono stati al momento sospesi in attesa di nuove indicazioni.

Già nei giorni scorsi infatti, era stata interpellata la Asl e così, dopo un confronto anche formale con l’Azienda e con i medici di famiglia, i medici stessi hanno ritenuto opportuno sospendere temporaneamente il servizio. Come amministrazione riteniamo importante l’attività di screening e monitoraggio che veniva effettuata e vorremmo che fosse ripristinata in un progetto in sinergia.

