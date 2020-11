Pallavolo serie B/M: Antonello Cardellini (In Job Città di Castello) “senza certezze da parte di FIPAV, impossibile proseguire”

Noi ci siamo attenuti scrupolosamente a tutti i protocolli, investendo tempo e denaro, pagando l’iscrizione ai vari campionati. Ad oggi non abbiamo nessuna comunicazione da FIPAV, su come proseguire la nostra attività, Siamo a conoscenza dello slittamento del campionato ma vista la curva pandemica e la distinzione tra regioni arancioni, rosse e verdi, programmare è praticamente impossibile. Quello che chiediamo e chiarezza e sopratutto, in caso di ripartenza, di poter concludere la stagione”

