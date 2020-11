Covid 19 a Sansepolcro: arte venerdì la distribuzione delle mascherine. Nelle frazioni, consegna nella posta. Per gli altri, aperte le sedi di Misericordia e Croce Rossa

Anche il Comune di Sansepolcro ha ricevuto le mascherine della Regione Toscana e venerdì 6 novembre inizierà la distribuzione ai cittadini residenti tramite i canali del volontariato.

Nelle frazioni (Santa Fiora, Gricignano, Gragnano, Trebbio, Cignano, Aboca, Montedoglio) la distribuzione verrà effettuata casa per casa dalle Pro Loco, quindi i cittadini troveranno i dispositivi nella cassetta della posta. Per quanto riguarda invece il centro e gli altri quartieri, la distribuzione avverrà alle sedi di Misericordia e Croce Rossa a partire da venerdì 6 novembre (domenica compresa) negli orari 10-11 e 17-18. Non si dovrà scendere dall’auto ma i volontari consegneranno le mascherine direttamente al conducente, come avvenuto la scorsa primavera. Chi ritirerà mascherine per i familiari, dovrà avere la loro delega scritta. Ad ogni cittadino spettano 5 mascherine: 2 FFP2 e 3 chirurgiche.

“Dobbiamo ringraziare nuovamente il mondo del volontariato e in particolare le Pro Loco, la Misericordia e la Croce Rossa, per questa ennesima dimostrazione di amore per la nostra comunità – dichiara il sindaco Mauro Cornioli – Le mascherine rappresentano uno strumento fondamentale per arginare il virus, come ripetiamo ogni giorno ormai da mesi. Le modalità di consegna che abbiamo individuato consentono di non creare assembramenti e di velocizzare le procedure”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati