Superbonus: 170 richieste al 31 ottobre. Potenziato il servizio prenotazione appuntamenti con il comune

“Rispetto alla comunicazione in consiglio, le domande di accesso agli atti per presentare l’istanza del superbonus 110% sono state quasi 170 al 31 ottobre 2020” dichiara in una nota, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Città di Castello Rossella Cestini, aggiornando il dato che nella risposta all’interpellanza di Tiferno Insieme era a quota 140. “A settembre il numero di richieste è stato di 60, ad ottobre di 80 e oggi siamo già ad oltre 30 per un totale superiore a 170. Tutti i comuni si sono trovati ad affrontare nell’immediatezza la situazione e in collegamento al surplus di attività connessa a questo incentivo economico abbiamo creato un pull di lavoro coordinando un’equipe di tre dipendenti che segue specificatamente le fasi del procedimento del Superbonus. Nelle prossime settimane, vista la mole di lavoro che le pratiche Superbonus sviluppano, sarà ulteriormente potenziato. La fase preliminare per accedere ai vantaggi economici è infatti verificare la conformità edilizia, un passaggio cruciale perché spesso è necessario risalire ad incartamenti molto pregressi, dal momento che il bonus è applicabile solo al già esistente. Questa verifica può essere positiva e preludere alla richiesta di concessione edilizia e quindi alla progettazione.

1Ma può essere anche negativa e quindi aprire ad una sanatoria. L’accesso agli atti significa accesso alle pratiche, visione delle pratiche, estrazione delle copie sia in cartaceo che in digitale e tutti gli atti contabili tecnico-amministrativi connessi. Successivamente l’Ufficio deve fare l’istruttoria delle pratiche sia in sanatoria sia a regime, che per la detrazione fiscale del Superbonus produce un notevole incremento di domande.

Il procedimento implica anche una fase di colloquio in presenza con gli interessati o i loro tecnici e il comune ha predisposto nel portale il cadenzario degli appuntamenti ed è possibile prenotarli. Gli interventi possono riguardare l’eco bonus o il sisma bonus. Quest’ultimo riguarda il miglioramento e l’adeguamento sismico degli edifici; l’eco bonus è per interventi di efficientamento energetico. E interessa ogni tipologia edilizia”.



“Comprendiamo il momento difficile e la resistenza che ognuno ha nel fare progetti di medio periodo con una forte incertezza nel futuro anche prossimo – conclude l’assessore – tuttavia il nostro costruito ha criticità che spesso ne pregiudicano nel tempo l’affidabilità e su cui il Superbonus aiuta ad intervenire recuperando con le detrazioni più di quello che si è speso. L’incentivo riguarda il risparmio energetico ma anche il miglioramento sismico, che per noi è un aspetto particolarmente sensibile delle politiche urbanistiche e con una lettura molto chiara anche all’interno del nuovo prg”.

