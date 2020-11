Scrutatore di seggio elettorale: entro novembre le domande per l’inclusione nell’albo comunale

Entro il corrente mese di novembre i cittadini interessati a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione nell’apposito albo costituito presso il Servizio Elettorale del Comune. Nell’istanza, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la professione, arte o mestiere, l’assolvimento dell’obbligo scolastico. L’inclusione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del comune di Città di Castello; aver assolto gli obblighi scolastici; non essere dipendente del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Poste Telecomunicazioni e Trasporti; non appartenente alle forze armate in servizio, né svolgere presso le U.S.L. le funzioni già attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto; non essere segretario comunale, né dipendente comunale normalmente addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali; non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione. Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi al Servizio Elettorale Comunale (telefono 075 852.9242, fax 075.8552306 e posta elettronica elettorale@cittadicastello.gov.it).

