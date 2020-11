Politica Sansepolcro: Michele Gentili (Azione) “Lavoriamo per costruire la casa dei moderati, nessuna alleanza con forze populiste. Urgente protocollo di intesa tra Comuni di Provincie confinanti”

“Siamo semplici spettatori, di questi ultimi mesi di consiliatura, per questo non daremo giudizi su quanto prodotto in questi 5 anni dalla Giunta presieduta dal Sindaco Cornioli. Azione si sta strutturando su territorio, a breve usciranno le cariche a livello regionale, qualsiasi presentazione è comunque rimandata al termine dell’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda le alleanze, nessun accordo con forze populiste, disponibili al dialogo tra moderati inclusa Forza Italia detto questo, per noi conterà solo il programma su quello stringeremo intese, incluso un protocollo chiaro ed efficace che superi la burocrazia e le limitazioni tra i comuni di Provincie confinanti”

