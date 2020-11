Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi contiamo 5 nuovi positivi, rispettiamo le regole e ne usciremo”

“La Asl Toscana sud est ha comunicato 5 nuovi casi positivi a Sansepolcro.

Si tratta di:

Ragazzo di 14 anni in isolamento domiciliare

Donna di 62 anni in isolamento domiciliare

Ragazzo di 14 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazza di 15 anni in isolamento domiciliare

Donna di 60 anni in isolamento domiciliare

Facciamo un quadro generale della situazione. Stiamo vivendo sicuramente un periodo molto preoccupante. Tutti i casi positivi del nostro territorio sono stati contattati e saranno contattati dal Dipartimento Prevenzione della ASL per il tracciamento della catena epidemiologica. Ho parlato personalmente almeno con un membro di ogni famiglia, per comprendere i contatti a valle e a monte. Le casistiche sono le più diverse riguardo all’ingresso del contagio in famiglia. Poi purtroppo, nella famiglia convivente spesso si diffonde con facilità, considerando che in un ambiente intimo si abbassano le difese.

Il tracciamento a valle, o con i tamponi o con la quarantena, consente di isolare tutte le persone che sono venute a contatto con il positivo. Per questo è importante la collaborazione massima dei casi per individuare i contatti stretti. Ci sono catene che ad oggi potrebbero essersi fermate: la più numerosa è di 12 casi, anche se l’asintomatico potrebbe essere sfuggito al tracciamento. Poi ci sono i casi singoli o di due persone che non hanno contezza di dove possano aver contratto il virus, però stiamo vedendo che si sono già isolati e non hanno dato origine a catene. Questa è la strada giusta.

In caso di sintomi sospetti, auto-isoliamoci in famiglia e isoliamo la famiglia dalla comunità. Datene comunicazione ai potenziali contatti, non vi vergognate, solo così potremo controllare l’epidemia.

I casi positivi sono seguiti dai medici del gruppo USCA, istituito dalla Asl, con una frequenza di contatto che si basa sulla sintomatologia. Per i casi più complessi, ma che non necessitano del ricovero in ospedale, può comportare anche visite domiciliari frequenti. Questa Unità operativa sul territorio ha un controllo diretto dello stato di salute di tutti i malati.

In caso di positività nelle scuole, le stesse sono informate e le classi vengono messe in quarantena. Anche questo importante lavoro viene svolto dai medici della Prevenzione della ASL.

I tamponi vengono effettuati tutti i giorni, con il sistema “drive” al Foro Boario o a domicilio. La domenica vengono monitorate le strutture assistenziali. In media sono effettuati 80 tamponi al giorno, di cui 20 di controllo. La nostra percentuale persone testate/positivi è più bassa della percentuale nazionale, regionale e provinciale.

Nonostante l’ultima settimana che ha visto una crescita delle positività, Sansepolcro ha un’incidenza di casi, in rapporto alla popolazione, migliore delle altre zone aretine, almeno negli ultimi 30 giorni.

Il virus ha un impatto molto forte sui cittadini più anziani, per questo è raccomandabile lo sforzo di fare la spesa al posto loro ed è soprattutto sconsigliato che le persone fragili frequentino “spazi pubblici chiusi”.

Raccomandiamo di mantenere i comportamenti che bene conosciamo e che sono fondamentali per il bene della comunità. È l’unico modo per uscire da questa situazione.

Siamo una comunità forte e coesa e insieme ce la faremo”.

