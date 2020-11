Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “2 nuovi positivi a Sansepolcro, anche se ufficiosamente siamo a conoscenza di altri casi”

“Oggi la Asl ci ha comunicato 2 nuovi positivi a Sansepolcro, anche se ufficiosamente siamo a conoscenza di altri casi. Ve li comunicheremo quando ci sarà la conferma dell’Azienda sanitaria.

Quelli di oggi sono:

un bambino di 2 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso

uomo di 51 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso.

Per quanto riguarda le scuole, ricordo che nel nostro comune ci sono classi in quarantena preventiva, per la quale le famiglie interessate sono già state tutte avvisate.

La situazione, come vedete dalle cronache quotidiane a livello locale e nazionale, è in continua evoluzione. I nostri comportamenti e il rispetto delle regole possono contenere in modo importante il diffondersi del virus. Per questo, vi invito fortemente a rispettare la distanza, a lavare spesso le mani e a indossare la mascherina”.

