Visite al cimitero di Città di Castello in sicurezza grazie anche al supporto delle associazioni di volontariato e protezione civile

Visite in sicurezza ai cimiteri. Da questa mattina al “monumentale” distribuita agli ingressi anche la guida storico-artistica. In queste giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti gli operatori della cooperativa il Poliedro, insieme alle raccomandazioni di sicurezza, hanno iniziato la distribuzione all’entrata del cimitero monumentale della guida storico artistica di questa struttura, nota in tutta Italia per il suo pregio “con l’intenzione di stimolare i cittadini ad osservarla meglio mentre visitano la tomba dei loro cari”.

Attenzione alta di operatori della cooperativa, del servizio comunale, della polizia municipale, e di gruppi di associazioni di volontariato e protezione civile che si alternano ai tre ingressi e all’interno del cimitero per verificare e garantire il rispetto di tutte le norme e disposizioni anti-Covid a fronte dell’inevitabile afflusso di persone e parenti dei defunti. Prima di entrare sanificazione delle mani mascherina e guanti all’occorrenza. Operazioni di controllo disciplinate con grande professionalità dai volontari delle associazioni, dai responsabili del cimitero e addetti del servizio comunale: controlli sull’area del cimitero anche da parte degli agenti della polizia municipale. Plaudono all’iniziativa l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Secondi e l’assessore alla Protezione Civile, Luciana Bassini, per i quali “il rilievo del cimitero monumentale è un elemento da valorizzare perché il sito tifernate è uno tra i più rappresentativi del periodo in cui venne costruito ad onore dei benefattori che a suo tempo si impegnarono in questa opera.

Una guida mancava e siamo certi che sarà molto apprezzata dai cittadini che in questi giorni si recheranno ai cimiteri. A loro vogliamo associarci nel raccomandare il rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio perché anche in questo anno così particolare e difficile si possa fare visita ai defunti in modo ordinato e senza mettere a repentaglio la salute. Su questo fronte gli operatori vigileranno insieme ai volontari, sia presso il cimitero monumentale che nelle altre strutture dove sembri opportuno”. “L’iniziativa di realizzare questa Guida Storico Artistica del Cimitero Monumentale di Città di Castello – dichiara il vicepresidente della Cooperativa Federico Bianchini – nasce da un’idea interna e dalla ditta CESA in sede di presentazione delle proposte migliorative all’interno del progetto tecnico di gara di appalto per la gestione dei cimiteri, con l’intento di valorizzare e divulgare il patrimonio artistico del nostro cimitero urbano.

La consapevolezza da parte dei cittadini delle ricchezze del patrimonio comune rappresenta anche il presupposto per il rispetto e la salvaguardia del patrimonio stesso. L’azione di valorizzazione e divulgazione prevede quindi la diffusione più ampia possibile della conoscenza delle ricchezze del patrimonio in questione”. Il progetto si sviluppa attraverso una versione cartacea che “sarà disponibile gratuitamente presso il Cimitero Monumentale, la Pinacoteca e la Biblioteca Comunali e presso l’ufficio di informazione turistica in concomitanza con la festività della Commemorazione dei Defunti. Successivamente sarà resa disponibile a visitatori e turisti anche attraverso i siti del Comune di Città di Castello e della Cooperativa Il Poliedro e scaricabile facilmente su smartphone o tablet tramite codici QR collocati presso il cimitero stesso. Inoltre, al fine di divulgare le ricchezze storico culturali e artistiche del cimitero, la cooperativa Il Poliedro ha in programma di proporre una serie di visite guidate/percorsi didattici a tema da realizzare non appena sarà consentito e opportuno”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati