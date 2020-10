San Giustino: “destinatario di un provvedimento di espulsione individuato dalla Polizia Locale”

Venerdì 30 ottobre , durante un servizio di controllo del territorio, la Polizia Locale di San Giustino, su segnalazione del sistema di video-sorveglianza comunale, ha intercettato e fermato un’autovettura con a bordo tre persone, tra cui un cittadino straniero. Gli Agenti, col supporto dei Carabinieri della Locale Stazione e del 63 Nucleo Radiomobile di Città di Castello, hanno proceduto ai controlli di rito, dai quali sono emerse numerose segnalazioni per reati vari a carico del cittadino straniero, un 34enne, di nazionalità marocchina, che è stato quindi

accompagnato presso il Comando di Polizia Locale di San Giustino per ulteriori verifiche.

Gli accertamenti, fra cui il foto-segnalamento, hanno consentito di appurare che l’uomo sotto altro nome

era destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, per il quale sono state attivate le procedure di Legge.

