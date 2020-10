Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi 10 nuovi positivi, una raccomandazione soprattutto agli over 65, che stiano più possibile in casa”

Questo l’aggiornamento quotidiano sul Covid-19 a Sansepolcro

“La Asl ci ha comunicato che nelle ultime 24 ore a Sansepolcro si registrano 10 nuovi casi positivi.

Si tratta di:

Uomo di 24 anni isolamento domiciliare

Uomo di 39 anni isolamento domiciliare

Bambina di alcuni mesi, in isolamento domiciliare

Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 32 anni isolamento domiciliare

Donna di 36 anni isolamento domiciliare

Donna di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 43 anni isolamento domiciliare

Donna di 47 anni isolamento domiciliare

Uomo di 59 anni isolamento domiciliare

La raccomandazione oggi va soprattutto agli over 65, che stiano più possibile in casa. E’ importante che i figli li tutelino con la massima attenzione, utilizzando anche in casa mascherine e distanziamento. Può sembrare innaturale ma dobbiamo farlo per loro”.

