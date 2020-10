Calcio serie D: verso Tiferno 1919- Ostia Mare, nelle parole di Fabio Catacchini

Obbligati allo stop la scorsa domenica, causa rinvio gara, si aprono nuovamente i battenti del Bernicchi per Tiferno 1919- Ostia Mare, valida per la sesta giornata di Campionato.

Non essendo consentita la presenza del pubblico negli stadi, sarà trasmessa diretta streaming a partire dalle ore 14,30 sul canale youtube Tiferno 1919 (il link è consultabile dalle pagine social della Società).

La voglia di tornare a giocare è molta ed ancor più quella di tornare a fare punti in casa.

“L’avversario sarà agguerrito, dobbiamo essere bravi ad interpretare il volume di gioco e si dovrà dare il massimo. La squadra che affronteremo ha buone qualità soprattutto davanti, ma noi scenderemo in campo più determinati che mai per raggiungere il nostro obbiettivo: tornare a fare punti in casa.”

La determinazione di Mister Nofri Onofri è tangibile ed influenza positivamente tutto il gruppo.

Così Catacchini quando gli è stato chiesto cosa un parere sull’avversario “Conosco alcuni giocatori e hanno davvero buone qualità, la classifica non rispecchia il potenziale. Lo stop che ci è stato imposto ci ha consentito di acquisire più informazioni che senz’altro ci torneranno utili . Abbiamo cercato di non perdere il ritmo nonostante il rinvio dell’ultima partita. Avere la mente già proiettata alla prossima gara ci ha dato il giusto stimolo.”

“Sarà una partita difficile, loro saranno sicuramente combattivi. Dobbiamo essere pronti sin da subito per ottenere la prima vittoria in casa. Siamo una buona squadra e dobbiamo essere consapevoli del nostro potenziale.” Questo il pensiero e le parole relative alla prossima gara casalinga di Bartoccini.

Pure la prima punta Traini si dice desideroso di affrontare questo avversario “Sarebbe stato meglio giocare per mantenere ancora meglio la condizione. Ho affrontato diversi anni fa l’Ostia Mare ma l’assetto attuale è totalmente differente. Hanno una squadra organizzata. E’ un avversario da affrontare con il piglio giusto, facendosi trovare sempre pronti.”

