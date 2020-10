Pacchi alimentari: a Sansepolcro se ne consegnano circa 250 a settimana

Continua la consegna dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. L’iniziativa del Comune, in collaborazione con la Caritas, ha preso il via ai primi di aprile durante il lockdown.

Attualmente i pacchi previsti ogni settimana sono circa 250. “Sono tanti, nemmeno troppo lontani come numero da quelli del periodo più emergenziale – spiega Cristina Franceschini della Caritas – In quelle settimane se ne consegnavano 300. C’è ancora tanto bisogno di questi aiuti, le famiglie ce lo dicono. Non abbiamo mai smesso e purtroppo le previsioni per le prossime settimane non sono di conforto”.

I pacchi alimentari sono preparati e organizzati in base al numero di persone nelle famiglie, in base alla presenza o meno di bambini. “Noi siamo qui al Centro Distribuzione Alimentare tutti i giorni, dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17 – continua Franceschini – I cittadini che hanno bisogno possono contattarci direttamente, oppure possono scaricare l’apposito modulo dal sito del Comune o ritirarlo all’Urp”.

“Da inizio aprile i pacchi consegnati sono stati oltre 5 mila – dichiara il sindaco Cornioli – Tante famiglie, coppie o persone sole hanno avuto bisogno di un aiuto perché il mondo del lavoro è in forte contrazione, la cassa integrazione viene versata in forte ritardo e spesso ci sono mutui da pagare e figli da crescere. La Caritas sta svolgendo un grande lavoro, per il quale siamo tutti molto grati. Ai nostri cittadini dico che nessuno è lasciato solo, tutto viene fatto con la massima discrezione”.

La Caritas fa presente di avere a disposizione anche materiale scolastico per coloro che ne abbiano bisogno. “Basta che ce lo chiedano – conclude Franceschini – Mandare i figli a scuola ha un costo rilevante e in un momento così difficile qualsiasi aiuto può essere importante”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati