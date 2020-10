La Sig.ra Franca Rossi e l’avvocato Gianni Zaganelli festeggiano le nozze di Diamante. Gli auguri dei figli Monica, Paola ed Eugenio e da tutti i nipoti

“Il matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta la vita! e sessant’anni d’amore sono una conquista per poche anime elette ” e cosi è stato per il Commendatore Avvocato Gianni Zaganelli noto penalista a livello nazionale, e la Sig.ra Franca Rossi che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio.

Ogni attimo è stato amore, ogni giorno è stato attimo, così per sessant’anni, così per tutto il resto della vostra meravigliosa vita insieme …. Auguri mamma e papà per le Vostre Nozze di Diamante ! Eugenio Monica Paola unitamente a tutti i Vostri amatissimi nipoti

