Galmacci (segretario Lega Umbertide) sulla nuova serra destinata ai disabili: “La Lega ha restituito alla città ciò che il Pd le aveva tolto”

“La Lega ha restituito alla città ciò che il Pd aveva vergognosamente tolto per lasciare spazio alla moschea. Umbertide ha

finalmente la sua nuova serra comunale destinata alle attività di inclusione verso le persone con diversa abilità”. Queste le parole del segretario cittadino leghista Vittorio Galmacci a seguito dell’inaugurazione della struttura che sarà un importante punto di aggregazione.

Da Vittorio Galmacci arrivano “i più sentiti complimenti vanno al nostro sindaco Luca Carizia e a tutta la Giunta per aver realizzato una opera fondamentale per il nostro comune e per aver portato a termine il progetto di riqualificazione dell’area della ex draga, restituendo fascino ad uno dei posti più frequentati dai nostri concittadini, ovvero il percorso del fiume Tevere.

Dopo tanti anni – conclude Vittorio Galmacci – con la nuova serra disabili, grazie alla Lega si rimargina una ferita che aveva colpito nel

profondo il tessuto sociale della nostra città. Lo abbiamo sempre detto e fatto e continueremo ancora nella nostra azione: Umbertide e gli umbertidesi vengono prima di tutto. Il nostro modo di agire per il bene

comune è totalmente diverso da quello del Pd, che quando era al governo della città, avevano sempre pensato ai propri tornaconti personali mettendo in secondo piano i bisogni reali dei nostri concittadini”.

