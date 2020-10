Emergenza Covid, nuova ordinanza Regionale firmata dalla Presidente Tesei

Dal 3 novembre fino al 14 novembre verrà seguita la didattica a distanza per tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado. Consentita la frequenza solo per laboratori e agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Per ITS, università e istituti di alta formazine si applicano le disposizioni contenute nel DPCM del 24 ottobre.

Dalle 22.00 del 31 ottobre alle 5.00 del 1 novembre nonché dall 22.00 del 1 novembre alle 5.00 del 2 novembre è possibile effettuare spostamenti solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o urgenza

Divieto di festeggiare Halloween. Inteso quello di creare gruppi di bambini, seppur accompagnati, e di giovani per effettuare passeggiate e percorsi porta a porta

Da oggi fino al 14 novembre sono sospese tutte le attività di gare e competizioni sportive di interesse regionale, provinciale o locale. Sospesi inoltre tutti gli allenamenti per gli atleti di età inferiore ai 18 anni, anche quelli svolti in forma individuale delle associazioni dilettantistiche negli sport di contatto

